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  3. Son dakika! Asgari ücrette flaş karar! DİSK, TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ yarın saat 12.00'de Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması yapacak!

Son dakika! Asgari ücrette flaş karar! DİSK, TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ yarın saat 12.00'de Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması yapacak!

Son dakika! Asgari ücrette flaş karar! DİSK, TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ yarın öğlen saat 12:00'de asgari ücrete ilişkin, eş zamanlı basın açıklamasında bulunacak.

Son dakika! Asgari ücrette flaş karar! DİSK, TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ yarın saat 12.00'de Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması yapacak!

Son dakika! Asgari ücrette flaş karar! DİSK, TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ  yarın öğlen saat 12:00'de asgari ücrete ilişkin, eş zamanlı basın açıklamasında bulunacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret görüşmeleri heyecanla takip ediliyor. Asgari ücret için resmi görüşme 1 Aralık’ta başlayacak. Ancak, görüşme öncesinde aktarılan bilgiye göre DİSK, TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ yarın saat 12.00’de Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması yapacağı duyuruldu.

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