SON DAKİKA! Askeri uçak düştü: Kimse kurtulamadı
Son dakika haberi... Nijerya’da uçuş yapan King Air 350 tipi askeri uçağın, Nnamdi Azikiwe Uluslararası Havaalanı yakınlarında düştüğü ve uçak içinde bulunan en az 6 kişinin öldüğü ifade edildi.
Son dakika haberi... Nijerya’da yetkililer, hava kuvvetlerine ait bir askeri uçağın motor arızası nedeniyle düştüğünü belirtti.
Nijerya’nın başkenti Abuja’da, King Air 350 tipi bir askeri uçak, motor arızası sebebiyle Nnamdi Azikiwe Uluslararası Havaalanı yakınlarında düştü.
Uçakta 2’si mürettebat 6 kişinin bulunduğu öğrenilirken, can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Uçağın düşmeden önce motor arızası bildirdiği belirtilirken yerel medyada yer alan bilgilerde kurtulan olmadığından şüphelenildiği aktarıldı.