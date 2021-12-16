Son dakika | 'Askerlerimize kurşun sıkanlarla beraber yürüyorsunuz' diyerek tepki göstermişti! Akşener'in rencide ettiği engelli vatandaş o anları anlattı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta yüzde 80 engelli raporu olduğunu belirten Erdoğan Aşçı, Afşin ve Göksun ilçelerinde esnaf ziyareti gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e HDP'ye yakın oldukları gerekçesiyle tepki göstermiş ve ""Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve özgün, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı?" demişti. Erdoğan Aşçı, Akşener'in eleştiriyi duymazdan gelmesine ilişkin konuştu.

"MERAL AKŞENER, BENİ RENCİDE ETTİ"

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Erdoğan Aşçı, devletin kendisine verdiği destekleri İYİ Parti lideri Meral Akşener'e anlattığını ve 650 TL aylık destek aldığını onun dışında da devleti her konuda yardımlarını yaptığını söylemesi üzerine Akşener'in kendisine alaycı bir tutumla yaklaştığını ifade etti

Aşçı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"(Akşener) Bana 650 lirayla harika bir hayat yaşamaya devam et, diyerek alay edip çekip gitti. Genel başkan olarak sağlık sıhhatimi sormasını beklerdim. O ise benimle alay etti."

NE OLMUŞTU?

15 Aralık Çarşamba günü Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir vatandaş HDP ile yakın oldukları gerekçesiyle tepki göstermişti.

Yüzde 80 engelli raporu olduğunu belirten Erdoğan Aşçı, Akşener'e HDP ile ittifak yapmalarını doğru bulmadığını söyleyerek eleştirilerini dile getirmişti.

650 TL engelli maaşı aldığını belirten Aşçı, Meral Akşener'i şu sözlerle eleştirmişti:

"Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve özgün, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı?"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vatandaşın eleştirisini duymazdan geldi ve "Öncelikle 650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun, ne kadar güzel. Harika, sen buna devam et" diyerek dükkandan çıkmıştı.