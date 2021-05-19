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  3. SON DAKİKA! Avrupa Birliği'nden flaş ziyaretçi kararı: İki doz aşı olan herkes alınacak!

SON DAKİKA! Avrupa Birliği'nden flaş ziyaretçi kararı: İki doz aşı olan herkes alınacak!

Son dakika haberi... AFP haber ajansından gelen son bilgiye göre, Avrupa Birliği'nin iki doz koronavirüs aşısı olmuş kişileri ülkeye alacağı öğrenildi.

SON DAKİKA! Avrupa Birliği'nden flaş ziyaretçi kararı: İki doz aşı olan herkes alınacak!

Son dakika haberi... AFP haber ajansının kaynaklarına dayandırdığına göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri sınırlarını tamamen aşılanan ziyaretçilere açma konusunda uzlaştı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen ayın sonunda The New York Times'a verdiği demeçte,  Avrupa İlaç Kurumu (EMA) onaylı aşıları yaptıranların AB ülkelerine seyahatinin ve serbest dolaşımını mümkün olacağını ifade ederek "27 üye devletin tümü, EMA tarafından onaylanan aşıları yaptıran herkesi koşulsuz olarak kabul edecektir” demişti.

AB'nin ilaç düzenleyicisi tarafından şimdiye dek Pfizer /BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson ve AstraZeneca/Oxford'un aşıları onaylandı. EMA'nın Sinovac ve Sputnik V aşılarına ilişkin incelemesi sürüyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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