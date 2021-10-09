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SON DAKİKA! Avusturya Başbakanı istifa etti!

Son Dakika! Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurs görevinden istifa etti.

SON DAKİKA! Avusturya Başbakanı istifa etti!

Son Dakika....Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurs görevinden istifa etti.
Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz ve ekibinden 10 isme yönelik "rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla çarşamba günü soruşturma başlatıldı.

İktidarda yaşanan krizi çözme adına parlamentoda sandalyesi bulunan partilerin meclis başkanlarıyla bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Kogler ise toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Kurz hakkındaki suçlamaların çok ağır olduğunu, yaşanan sorunun çözüme kavuşturulması için Halk Partisi'nin sorumluluk alması gerektiğini ifade etmişti.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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