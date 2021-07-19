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  3. SON DAKİKA! Aydın'da korkutan deprem: 3,9 ile sarsıldı, çevre illerden de hissedildi!

SON DAKİKA! Aydın'da korkutan deprem: 3,9 ile sarsıldı, çevre illerden de hissedildi!

Son dakika haberi... Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssünün Aydın'ın Efeler ilçesi olduğu belirlenen deprem İzmir ve Manisa'da da hissedildi.

SON DAKİKA! Aydın'da korkutan deprem: 3,9 ile sarsıldı, çevre illerden de hissedildi!

Son dakika haberi... AFAD'ın resmi web sitesi ve Twitter hesabından duyurduğu bilgide, Aydın'da, çevre illerden de hissedilen bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 3,9 olan sarsıntının merkez üssü Aydın'ın Efeler ilçesi olarak kaydedildi.

10,68 kilometre derinlikte meydana gelen depremin İzmir ve Manisa gibi çevredeki diğer kentlerden de hissedildiği belirtilirken sarsıntının saati ise 16.13 olarak açıklandı.

Bunun yanı sıra Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Aydın'ın Armutlu ilçesi olarak duyururken derinliğini ise 6,7 km olarak açıkladı.

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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