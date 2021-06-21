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  4. Son dakika | Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Son dakika | Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Son dakika... Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 24 Haziran Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek.

Son dakika | Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe'de 25- 26 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimli olağan genel kurul toplantısı öncesi eski Başkan Aziz Yıldırım'ın açıklamalarda bulunacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, konuya ilişkin AA'ya yaptığı açıklamada," 24 Haziran Perşembe günü saat 11.30'da Çırağan Sarayı'nda, hepimizin ortak sevdası olan Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşacağımız bir basın toplantısı yapıyorum." dedi. 

Aziz Yıldırım'ın başkanlık dönemindeki mali konular üzerinde açıklama yapacağı belirtiliyor. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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