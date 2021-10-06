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Son dakika | HSK'dan yeni kararname! Yüzlerce hakim ve savcının yeri değişti

Son dakika haberi... Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından kararname yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yayımladığı kararname ile 359 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Son dakika | HSK'dan yeni kararname! Yüzlerce hakim ve savcının yeri değişti

Son dakika haberi... Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlanan yeni kararnameye göre, 359 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Kararnamede şu ifadelere yer verildi:

"Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 11 Ekim 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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