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  3. Son dakika | Bağdat'ta pazar yerinde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika | Bağdat'ta pazar yerinde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi... Irak’ın başkenti Bağdat’ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki  El-Vahilat halk pazarında patlama olduğu bildirildi. Olayda, 22 kişinin öldüğü 47 kişinin yaralandığı açıklandı.

Son dakika haberi... Irak’ın başkenti Bağdat’ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki  El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi.

Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk yaşanırken meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi ise yaralandı.

IRAK BAŞBAKANI EL-KAZIMİ'DEN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığının patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber ettiği kaydedildi.

Son dakika | Bağdat'ta pazar yerinde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya ilişkin soruşturma açılması talimatı verdi.

Bağdat’taki saldırıyı henüz üstlenen olmadı. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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