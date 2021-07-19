Son dakika | Bağdat'ta pazar yerinde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika haberi... Irak’ın başkenti Bağdat’ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama olduğu bildirildi. Olayda, 22 kişinin öldüğü 47 kişinin yaralandığı açıklandı.
Son dakika haberi... Irak’ın başkenti Bağdat’ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi.
Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk yaşanırken meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi ise yaralandı.
IRAK BAŞBAKANI EL-KAZIMİ'DEN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığının patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber ettiği kaydedildi.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya ilişkin soruşturma açılması talimatı verdi.
Bağdat’taki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.