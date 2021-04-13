SON DAKİKA... Bakan Akar, Rusya-Ukrayna gerginliğinin bitmesinden yana olduklarını söyledi

Son dakika... Rusya-Ukrayna gerginliği ile ilgili bir açıklama da Milli Savunma Bakanı Akar'dan geldi. Söz konusu açıklamada Akar, Rusya-Ukrayna gerginliğinin bir an önce barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

"ONLARIN GELECEĞİ İLE YAKINDAN İLGİLENİYORUZ"

Ukrayna'nın, Türkiye'nin stratejik müttefiki olduğunu vurgulayan Bakan Akar konuşmasında, "Onların geleceği ile yakından ilgileniyoruz. Onların güvenliği, barış içinde yaşaması, toprak bütünlüğü konusunda devlet olarak beyanlarımızı yaptık. Kırım'ın işgalini tanımadığımızı söyledik. Oradaki Kırım Tatarlarının mevcudiyeti ile geleceği ile yakından ilgilendiğimizi söyledik." ifadelerine yer verdi.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLIYORUZ"

İfadelerine devam eden Akar, Rusya-Ukrayna krizinin barışçıl yolla çözülmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade ederek, "Biz her zaman söylediğimiz gibi, uluslararası hukuk çerçevesinde, toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde, barışçıl yollarla, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin bir an önce bitmesinden yanayız. Bunun için de biz Türkiye olarak iki tarafa da görüşmelerin, konuşmaların yapılıp, diyaloğun sağlanıp, bu işin bir an önce barışçıl yöntemlerle çözülmesi konusunda her türlü desteği sağlıyoruz." dedi.

(AA)