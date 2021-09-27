Son dakika | Bakan Akar'dan Rusya ve ABD'ye İdlib tepkisi! Anlaşmayı anımsattı, ABD'nin YPG'ye desteğine dikkat çekti

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan gelişmelere ilişkin olarak, açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin anlaşmalar çerçevesindeki esaslara uyduğunu kaydeden Bakan Akar şunları söyledi:

"YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir. İkisinin de terör örgütü olduğu, bununla ilgili sayısız delil ve görüntü olduğu da herkes tarafından bilinmektedir. Fakat ABD'li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz. Başta silah, mühimmat olmak üzere verilen desteğin sonlandırılması için de her seviyede girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz"

MSB Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeleri dikkatle ve hassasiyetle takip ettiklerini belirterek “Son zamanlarda hava taarruzlarında bir artış oldu. Bunun mutabakat muhtırasına uygun olmadığını da söyledik. Bununla ilgili her seviyede girişimler devam ediyor." dedi. pic.twitter.com/zotmn0LUuz — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2021

"HAVA TAARRUZLARIN ARTIŞ OLDU"

Türkiye'ye yönelik tehdit, tehlike teşkil eden Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör ve teröristlerle mücadelenin süreceğini aktaran Akar, Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatı hatırlatarak, "Biz bu anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık ve büyük bir gayretle bunları yerine getiriyoruz. Ancak son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu. Bunun mutabakat muhtırasına uygun olmadığını da söyledik. Bununla ilgili her seviyede girişimler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"GÖÇ DALGASINA TAHAMMÜLÜ OLMAYAN ÜLKEMİZİN KORUNMASI İÇİN ORADA OLMAMIZ ŞART"

Türkiye'nin mutabakatlar kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini vurgulayan Akar, "Bir taraftan oradaki Suriyeli kardeşlerimizin diğer taraftan birliklerimizin, hudutlarımızın güvenliği aynı zamanda da yeni bir göç dalgasına tahammülü olmayan ülkemizin korunması için orada başarılı olmamız şart. Gelişmeleri dikkatle, hassasiyetle takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

SURİYE VE IRAK'TAKİ GELİŞMELER

Bakan Akar, Irak ve Suriye'deki gelişmelere ilişin olarak yaptığı değerlendirmede," Başta Irak ve Suriye olmak üzere faaliyetlerimizi tüm komşularımızın sınır güvenliğine, egemenlik haklarına saygılı olarak yerine getiriyoruz. Ancak her zaman söylediğimiz gibi vatanımızın, sınırlarımızın ve milletimizin güvenliği bizim için çok önemli. Bu nedenle Silahlı Kuvvetleri olarak bize verilen görevi yerine getirebilmek için artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi ruhla terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da faaliyetlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.