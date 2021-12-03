Son Dakika: Bakan Akar'dan skandal Hatay bildirisine yanıt: "Koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok"

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay’a geldi. Hatay Havalimanı’nda Vali Rahmi Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve beraberindeki Komutanlar, 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na gitti. Harekat Merkezi’ne geçen Bakan Akar ve TSK komuta kademesi faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar ve beraberindeki Komutanlar daha sonra sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Akar burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür"

HATAY AÇIKLAMASININ ARDINDAN DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada ziyaretin Suriye'de Esad rejimi parlamentosunun Hatay’ı ve Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alan açıklamalarının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.