SON DAKİKA! Bakan Akar'dan 'soykırım' açıklaması

Son dakika... ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanımasının ardından bir tepki de Bakan Hulusi Akar'dan geldi. Yazılı açıklama yapan Bakan Akar, "ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesini kullanması; tarihi gerçekleri inkar ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır." dedi.

"SOYKIRIM OLARAK NİTELEMEK CEHALETTİR"

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Bakan Hulusi Akar'ın, Biden'ın Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanımasının ardından yazılı açıklama geldi. Söz konusu açıklamada, "Tarihin böyle siyasi açıklamalarla yeniden yazılamayacağı bilinmelidir. ​Tarihten düşmanlık çıkarmak, yeni karşıtlıklar yaratmak kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında, "Türk-Ermeni toplumları arasında bir dönemde yaşananları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir." sözleri yer aldı.