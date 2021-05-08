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  3. SON DAKİKA! Bakan Akar'dan Türkiye-Mısır ilişkileri açıklaması!

SON DAKİKA! Bakan Akar'dan Türkiye-Mısır ilişkileri açıklaması!

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mısır ilişkileri hakkında konuştu.

SON DAKİKA! Bakan Akar'dan Türkiye-Mısır ilişkileri açıklaması!

Son dakika... Mısır ilişkileri hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, " Mısır ile ilişkilerimizin gelişmekte olduğunu görüyoruz. Bu, dosta güven, sevinç veriyor bazılarını da korkutuyor ve yıldırıyor. Mısır halkıyla bizim dostluğumuz, kardeşliğimiz, ortak değerlerimiz, çalışmalarımız var. Biz birbirimizden ayrılamayız. Bir takım sebeplerden dolayı ilişkilerimizde duraklama olmuş olabilir fakat bunun kısa bir sürede geçeceğine ve Mısır ile olan kardeşliğimizin, dostluğumuzun yeniden çok üst seviyelere geleceğine bütün kalbimle inanıyorum. Önümüzdeki dönem bunu göreceğiz. Bunun Türkiye, Libya, Mısır için son derece yararlı, faydalı ve gerekli olduğunu hep beraber yaşayacağız." dedi.

"988 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ BULUNUYOR"

Açıklamalarına devam eden Bakan Akar şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Kuvvetlerimiz geçen yıl deniz seyir saatinde bütün zamanların rekorunu kırdı. Arama-araştırma gemilerinin takviyesi bakımından, Libya görevleri bakımından, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'deki görevler bakımından... Bunların hepsini topladığımızda bütün zamanların yıllık deniz seyir saatini aşmış bulunuyor."

"Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde 1 Ocak 2021'den itibaren toplam 988 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunuyor."

AYRINTILAR GELECEK...

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