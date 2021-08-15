Son dakika | Bakan Çavuşoğlu: Afganistan'da diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık
Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir’deki temaslarının ardından yurda dönüşü öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Afganistan'da diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'deki temasları sonrası gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Afganistan'da diplomatik misyonlara ilişkin gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Bakan Çavuşoğlu, Kabil Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.
"ÜLKEDEN AYRILMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZA İMKAN SAĞLIYORUZ"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşlarımıza imkan sağlıyoruz." ifadesini kullandı.