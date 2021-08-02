Son dakika | Yangınlarla mücadele! Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Antalya Belediye Başkanı'nı arayıp sitem ettim

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında yangın söndürme çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Antalya Belediye Başkanı'nı arayıp sitem ettiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Gündoğmuş'ta 9 helikopter var. Antalya Belediye Başkanını arayıp sitem ettim. Panik yaratması doğru değil.

Ben aslen Gündoğduluyum, buralıyım ve burada helikopterlerimiz, ekiplerimiz bulunuyor, yangına sürekli müdahale ediyor. Belediye başkanımız Muhittin Böcek'in 'insanlar burada yanıyor' şeklinde açıklamasını doğru bulmuyorum."

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Instagram hesabında paylaştığı videoda Gündoğmuş ilçesinde süren orman yangınının şehre indiğini vurgulayarak çağrıda bulundu.

Böcek, hükümet yetkililerine “Gündoğmuş'tayız. Yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum; yanıyor insanlar!” ifadeleriyle seslendi.