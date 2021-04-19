SON DAKİKA! Bakan Çavuşoğlu Rusya Büyükelçisi ile görüştü!

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile bir araya geldi. O anları Twitter hesabından paylaşan Çavuşoğlu, görüşme kapsamında bölgesel ve turizm konularının ele alındığını bildirdi.

Hem Ingilizce hem Türkçe yazdığı Twitter hesabında Çavuşoğlu," #Rusya Büyükelçisi Aleksei Yerhov'la görüştük. İkili ilişkilerimizi, bölgesel konuları ve turizm alanındaki işbirliğimizi ele aldık." ifadelerini kullanarak Türkiye ve Rusya bayrağını yan yana kullandı.