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  3. SON DAKİKA! Bakan Çavuşoğlu Rusya Büyükelçisi ile görüştü!

SON DAKİKA! Bakan Çavuşoğlu Rusya Büyükelçisi ile görüştü!

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei ile görüştüğünü; görüşme kapsamında turizm, ikili ilişkiler, bölgesel konuların ele alındığını bildirdi. 

SON DAKİKA! Bakan Çavuşoğlu Rusya Büyükelçisi ile görüştü!

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile bir araya geldi. O anları Twitter hesabından paylaşan Çavuşoğlu, görüşme kapsamında bölgesel ve turizm konularının ele alındığını bildirdi. 

Hem Ingilizce hem Türkçe yazdığı Twitter hesabında Çavuşoğlu,#Rusya Büyükelçisi Aleksei Yerhov'la görüştük. İkili ilişkilerimizi, bölgesel konuları ve turizm alanındaki işbirliğimizi ele aldık." ifadelerini kullanarak Türkiye ve Rusya bayrağını yan yana kullandı.

SON DAKİKA Bakan Çavuşoğlu Rusya Büyükelçisi ile görüştü

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