Son dakika | Bakan Elvan açıkladı: KDV indirimlerinde süre uzatıldı
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı açıklamada KDV indirimlerinin süresinin 2 ay daha uzatıldığını belirtti.
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı açıklamada KDV indirimlerinin süresinin 2 ay daha uzatıldığını duyurdu.
Bakan Elvan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen sektörleri desteklemek için konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uygulanan KDV oran indirimlerinin süresinin 2 ay daha uzattıklarını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz."