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  3. Son dakika | Bakan Elvan açıkladı: KDV indirimlerinde süre uzatıldı

Son dakika | Bakan Elvan açıkladı: KDV indirimlerinde süre uzatıldı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı açıklamada KDV indirimlerinin süresinin 2 ay daha uzatıldığını belirtti.

Son dakika | Bakan Elvan açıkladı: KDV indirimlerinde süre uzatıldı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan,  yaptığı açıklamada KDV indirimlerinin süresinin 2 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Bakan Elvan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen sektörleri desteklemek için konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uygulanan KDV oran indirimlerinin süresinin 2 ay daha uzattıklarını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz." 

Son dakika | Bakan Elvan açıkladı: KDV indirimlerinde süre uzatıldı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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