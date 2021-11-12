Son dakika| Bakan Elvan'dan döviz kuru açıklaması: Yaşanan hareketliliğin farkındayız

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, bakanlığının bütçesinin sunumunu yapıyor. Döviz kuruna ilişkin son dönemde yapılan yanlış yorumlara değinen Bakan Elvan," Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir. Bir ülkedeki rekabet artışı; üretkenlik artışından, inovatif kabiliyetlerden ve teknolojiyi kullanma becerisinden gelir. Verimlilik artışıyla desteklenmeyen bir büyüme modeli, sürdürülebilir bir model değildir." dedi.

Bakan Elvan şunları kaydetti:

"Son 2 aydır, küresel gelişmelerin de etkisiyle, finansal piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız. Tüm bu unsurlar, entegre bir şekilde enflasyon görünümünü şekillendiriyor, dolayısıyla, burada, hiçbir ilgili dinamiğin göz ardı edilemeyeceği kanaatindeyim. Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor."

Türkiye'de dalgalı kur rejiminin olduğunu belirten Elvan, "Kurun değeri de piyasada belirlenir. Bir ülkedeki rekabet artışı; üretkenlik artışından, inovatif kabiliyetlerden ve teknolojiyi kullanma becerisinden gelir" ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan," 2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9’un üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Büyümenin en az yüzde 65’i yatırımlar ve net dış taleple desteklenecek." şeklinde konuştu.

"ESNAFIN HAZİNDE DESTEKLİ KREDİLERİNİN FAİZLERİNİ YIL SONUNA KADAR KARŞILAYACAĞIZ"

Bakan Elvan şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpası kamu maliyesidir. Mali disiplin şiarımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. 2021 yılı bütçemizde yüzde 4,3'lük bir bütçe açığı öngörmüştük. Bu yılı yüzde 3,5’in altında bir bütçe açığıyla kapatacağız. Esnafın 2021’den önce kullandığı hazine destekli kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75’ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız."