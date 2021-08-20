Son dakika | Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması: Düşüş eğilimine girecek

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'de iş dünyası ile buluştu. Elvan yapılan buluşmada yaptığı konuşmada ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Elvan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda, 2021 için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz.

Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3,5 olarak tutma hedefimize sadığız, bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil.

Mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Enflasyon düşüş eğilimine girecek."

Detaylar gelecek...