SON DAKİKA! Bakan Elvan'dan flaş ekonomik reform açıklaması: Çalışmalarda sona geldik

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomide reform politikasını değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 2021 senesini 'reformlar yılı' olarak niteleyen Bakan Elvan, makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren ekonomik reform çalışmalarında sona gelindiğini kaydetti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAMUOYUNA DUYURACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mart ayının ikinci haftasında açıklanması beklenen İnsan Hakları Eylem Planı ile birlikte ekonomik reformun detaylarının da kamuoyu ile paylaşılacağını belirten Bakan Elvan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: