SON DAKİKA! Bakan Elvan'dan flaş ekonomik reform açıklaması: Çalışmalarda sona geldik
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, son zamanlarda gündemden düşmeyen ekonomik reformu ele alarak "2021 reformlar yılı olacak." açıklamasında bulundu.
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomide reform politikasını değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 2021 senesini 'reformlar yılı' olarak niteleyen Bakan Elvan, makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren ekonomik reform çalışmalarında sona gelindiğini kaydetti.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAMUOYUNA DUYURACAK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mart ayının ikinci haftasında açıklanması beklenen İnsan Hakları Eylem Planı ile birlikte ekonomik reformun detaylarının da kamuoyu ile paylaşılacağını belirten Bakan Elvan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren "Ekonomik Reform" çalışmalarımızda sona geldik.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 25, 2021
Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak.
2021 yılı reformlar yılı olacak ????