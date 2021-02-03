Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan Bakan Soylu'yu sansürleyen Twitter'a karşı hamle

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada Twitter'a reklam yasağının başladığını ve peşinden bant daraltılması geleceğini ifade etti.

TWITTER'A SANSÜR TEPKİSİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twittter'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tweetine kısıtlama getirmesine ilişkin de açıklamada bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, açıklamasında "Tamamen yanlış. Onlar kim oluyor, İçişleri Bakanı'nın tweetini engelleyecek cesareti nerede buluyorlar? Ülkenin güvenliğinden sorumlu olan bir görevli" ifadelerimi kullandı.

NE OLMUŞTU?

Dün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Kabe-i Muazzama’ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır" ifadelerine yer verdi.

Popüler sosyal medya uygulması Twitter, kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle paylaşıma sansür getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu durum sebebiyle, Telegram hesabından görüntülü bir paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, Twitter’ın sansür uygulamasına tepki gösterdi ve "Twitter’ın yasaklama politikasını gördünüz dimi. Bizim kutsalımıza, Kabe’mize yapılan hakaretleri, terbiyesizlikleri fikir özgürlüğü şeklinde değerlendiren Twitter, LBGT sapkınlığının kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz, çocuklarımıza bu oyuna gelmemeleriniz tembihle söylediğimiz twite, sansür getirdi. Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım" ifadelerini kullandı..

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, Twitter’ın sansür uyguladığını belirterek, takipçilerini Telegram’a davet etti.