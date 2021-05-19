SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu'ndan "Kanal İstanbul" ve "5G" açıklaması!

Son dakika... Kanal İstanbul'a ilişkin kendisine yöneltilen soruya Bakan Karaismailoğlu, "5-10 yılı değil önümüzdeki 100 yılın planlarını yapıyoruz. Avrasya'nın tam ortasındayız, lojistik konumumuzu avantaja dönüştürmeliyiz. Deniz trafiğinde yük artıyor. Büyük Türkiye doğrultusunda Kanal İstanbul'u planladı. Haziran'da ilk köprü ayağına başlayacağız. 6 köprü planımız var. Proje minimum 5 yıl sürecek. Muhalefetin eleştirilerine bakılsaydı hiçbir proje hayata geçmezdi." yanıtını verdi.

5G İÇİN HEDEF "2023"

Türkiye'de 5G teknolojisi ne zaman hizmete girecek? sorusuna Bakan Karaismailoğlu, "2023 hedefimiz her haneye 100 megabit hız hedefimiz var. Alt yapı çalışmalarımız sürüyor. Yerli milli 5g'ye geçme hedefimiz var. 2022 yılı bunun için önemli bir sene olacak. Bu yıl itibariyle girme ihtimalimiz var. İstanbul Havalimanı'nda 5G'yi test ediyoruz." yanıtını verdi.

Yerli uyduya ilişkin sorulan soruya Karaismailoğlu, "5A uydumuz yörüngesine oturdu haziran ayı içerisinde hizmete başlayacak. 5B çalışmalarımız sürüyor. Yerli ve milli uydumuz 6A içinse çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Yerli tren müjdesi veren Bakan Karaismailoğlu, "Önümüzdeki yıllarda Türkiye yerli trenine kavuşacak. 160 km hıza ulaşabilecek yerli trenimizin test aşaması Adapazarın'da bitti. Seri üretime geçeceğiz." diye kaydetti.

Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart 2022'de hizmete almayı planladıklarını belirten Karaismailoğlu, "Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde projemizi inşallah hep birlikte açacağız. Genç arkadaşlarımıza kedi yolunda hep birlikte yürümeyi teklif ediyorum. Bu projemizle birlikte 100 km'lik Malkara-Çanakkale Otoyolu'da hizmete girecek." ifadelerini kullandı.