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  3. Son dakika | Bakan Karaismailoğlu'ndan Ukrayna'daki Türk gemileri için açıklama: Gemileri almamız lazım

Son dakika | Bakan Karaismailoğlu'ndan Ukrayna'daki Türk gemileri için açıklama: Gemileri almamız lazım

Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ukrayna'da bulunan Türk gemileri için Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek," Ayçiçek yağı demir yüklü gemileri almamız lazım" dedi.

Son dakika | Bakan Karaismailoğlu'ndan Ukrayna'daki Türk gemileri için açıklama: Gemileri almamız lazım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, The Ankara Otel'de düzenlenen iftar programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ulaştırma muhabirleriyle bir araya gelen Bakan Adil Karaismailoğlu savaş nedeniyle Ukrayna'da mahsur kalan Türk gemilerinin durumu hakkında konuştu.

Son dakika | Bakan Karaismailoğlu'ndan Ukrayna'daki Türk gemileri için açıklama: Gemileri almamız lazım

 90 MÜRETTEBAT GEMİYİ TERK ETMEK İSTEMİYOR

Türkiye'nin Ukrayna'nın Karadeniz'deki sahillerinde bekleyen 22 gemisinin olduğu bilgisini veren Bakan Karaismailoğlu,"  Bunlardan çoğu Türk sahipli. Türk bayraklı olanlar da var içinde. Hatta bugün Ukrayna Büyükelçisi ile istişare yaptık. O gemileri oradan almamız gerekiyor. Başlarda 200'ün üzerinde mürettebat vardı, onların bir kısmını tahliye ettik. Şimdi 90 mürettebat var ama onlar tahliye talebinde bulunmadı, gemiyi terk etmek istemiyorlar." dedi.

Son dakika | Bakan Karaismailoğlu'ndan Ukrayna'daki Türk gemileri için açıklama: Gemileri almamız lazım

"GEMİLERDE TAHIL, AYÇİÇEĞİ YAĞI, DEMİRE KADAR YÜK VAR" 

Gemilerin içeriği hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, gemi sahiplerinin de tedirginlik yaşadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Gemilerde tahıl, ayçiçeği yağı, demire kadar yük var. 50 güne yaklaştı. Gemi sahipleri de tedirgin, müjdeli haber bekliyor. Biz de teyakkuz halindeyiz. Arama Kurtarma Merkezimizden çalışan gemi adamlarıyla sürekli irtibattayız. Hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'nin dışında başka ülkelerin de gemiler var. Bölgede yaklaşık 100 gemi bulunuyor. Bir an önce bunların kurtarılması lazım ama savaşın bitmesi lazım. Ayrıca geminin dışında limanda özellikle Ukrayna tarafında ihracat bekleyen yükler var. Diğer taraftan aslında bizim limanlarda Ukrayna'ya gitmek üzere bekleyen yükler de bulunuyor. Savaş ortamı her şeyi altüst ediyor."

Son dakika | Bakan Karaismailoğlu'ndan Ukrayna'daki Türk gemileri için açıklama: Gemileri almamız lazım

Bölge Gündem Editör Ekibi
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