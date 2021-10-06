Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Yüksek öğrenim öğrencilerine ödenen burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ekim ayı ödemelerinin yapılmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Sevgili gençler,

Ekim ayı burs ve kredileriniz hesaplarınızda...Yeni akademik yılın bu ilk ödemesini sağlıkla harcamanızı dilerim." ifadelerini kullandı.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 6 - 10 Ekim tarihleri arasında öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağını bildirdi.

Buna göre TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar bugün, “2” olanlar 7 Ekim Perşembe, “4” olanlar 8 Ekim Cuma, “6” olanlar 9 Ekim Cumartesi , “8” olanlar 10 Ekim Pazar günü ödemelerini alabilecek.