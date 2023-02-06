Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur.

İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur.



İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haberin Devamı February 6, 2023

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki deprem 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04.17'de meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi. Deprem 10 ilde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yerin 5.0 km altında 7.7 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi.

Son gelen açıklamalara göre depremde 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 23 kişi yaralandı.