Son dakika | Bakan Koca, 100 bin nüfusa denk gelen vaka sayısı haritasını paylaştı! İşte vaka sayısı en çok artan 10 il...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 -20 Ağustos tarihlerinde 100 bin nüfusa denk vaka sayılarını gösteren haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Haritayı Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca şu ifadelere yer verdi:

"14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize."

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca vaka sayıları artan iller hakkında da bilgi veren Bakan Koca, "Bu 10 şehirden birindeyseniz! " notuyla yaptığı paylaşımda," Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli." ifadelerini kullandı.