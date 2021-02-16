Amele-(Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) Meslek Kodu Nedir?Amele - demiryolu inşaatı ve bakımı Meslek Kodu Nedir?Ambarcı (Tersane) Meslek Kodu Nedir?Star TV Yayın Akışı| Yerli sinema Hokkabaz Star'daAmbarcı (Tekstil) Meslek Kodu Nedir?Ambarcı (Otomotiv) Meslek Kodu Nedir?Ambar ve Antrepo Şefi Meslek Kodu Nedir?Ambalaj Makinesi Operatörü (Bisküvi) Meslek Kodu Nedir?Alyans İmalatçısı Meslek Kodu Nedir?Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Son dakika| Bakan Koca aşı olmaya davet etti: Yaşadığımız korku, küçülecek

Son dakika| Bakan Koca aşı olmaya davet etti: Yaşadığımız korku, küçülecek

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım." dedi.

Son dakika| Bakan Koca aşı olmaya davet etti: Yaşadığımız korku, küçülecek

Koronavirüs salgınına karşı aşılama Türkiye'de son hız devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı sırası gelen vatandaşları aşı yaptırmaya davet etti. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım." dedi. 

 

 

 

TÜRKİYE GÜNLÜK AŞI TABLOSU

Öte yandan Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşısı olan kişilerin sayısına ilişkin anlık olarak yaptığı Türkiye Günlük Aşı Tablosu verilerine göre Türkiye'de 16 Şubat saat 11.48'e kadar toplamda 4 milyon 820 bin 166 kişiye Kovid-19 aşısı  uygulandı. Bu kişilerden 4 milyon 143 bin 39 kişiye ilk doz, 677 bin 127 kişiye ise 2.doz aşı yapıldı. 

Son dakika| Bakan Koca aşı olmaya davet etti: Yaşadığımız korku, küçülecek

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT