Son dakika| Bakan Koca aşı olmaya davet etti: Yaşadığımız korku, küçülecek

Koronavirüs salgınına karşı aşılama Türkiye'de son hız devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı sırası gelen vatandaşları aşı yaptırmaya davet etti. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım." dedi.

Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2021

TÜRKİYE GÜNLÜK AŞI TABLOSU

Öte yandan Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşısı olan kişilerin sayısına ilişkin anlık olarak yaptığı Türkiye Günlük Aşı Tablosu verilerine göre Türkiye'de 16 Şubat saat 11.48'e kadar toplamda 4 milyon 820 bin 166 kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı. Bu kişilerden 4 milyon 143 bin 39 kişiye ilk doz, 677 bin 127 kişiye ise 2.doz aşı yapıldı.