Son dakika | Bakan Koca aşılamadaki kritik eşiği açıkladı! İki doz aşı olanların sayısı 30 milyona ulaştı

Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları tüm hız sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamadaki son duruma ilişkin olarak sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" İKİ DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI 30 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 Milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız! İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart."