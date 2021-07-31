Son dakika | Bakan Koca, BioNTech aşısına ilişkin kötü haberi verdi: Sevkiyatta azalma olacak
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının üretiminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle sevkiyatta azalma olacağını dile getirerek aşı randevusu olan vatandaşları aşı olmaya davet etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"MERHABA. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok."
MERHABA. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 31, 2021