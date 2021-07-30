Son dakika | Bakan Koca duyurdu! 4 ilimiz yüksek riskli il kategorisinden orta riskli il kategorisine geçti

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van ve Erzurum'un çok yüksek riskli il kategorisinden yüksek riksli il kategorisine; Hakkari, Kırıkkale, Nevşehir ve Çankırı'nın da yüksek riskli il kategorisinden orta riskli il kategorisine geçtiğini belirtti.

Paylaşımında "VAN VE ERZURUM, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti." ifadesine yer veren Bakan Koca, bir sonraki gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"HAKKARİ, KIRIKKALE, NEVŞEHİR VE ÇANKIRI yüksek riskli il (Turuncu) kategorisinden orta riskli il (Sarı) kategorisine geçti."

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