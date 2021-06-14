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Son dakika | Doktora şiddete Bakan Koca'dan tepki: Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Kayseri’nin Develi ilçesinde görevli bir hekimin saldırıya uğradığını açıkladı.

Son dakika | Doktora şiddete Bakan Koca'dan tepki: Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Kayseri’nin Develi ilçesinde görevli bir hekimin saldırıya uğradığını belirtti. Saldırganın birçok sabıkası olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Koca, doktorun ambulansla hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında aciz kalınmayacağını vurgulayan Bakan Koca, duruma tepki gösterdi.

SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTORUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri’nin Develi ilçesinde görevli bir hekim arkadaşımız silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda sabıkası olan saldırgan yakalandı, arkadaşımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Az önce kendisiyle görüştüm. Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız."

Bakan Koca duyurdu: Bir hekim arkadaşımız silahlı saldırıya uğradı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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