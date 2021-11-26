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  3. Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Türkiye'den 5 ülkeye seyahat kısıtlaması

Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Türkiye'den 5 ülkeye seyahat kısıtlaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin koca yaptığı açıklamada Nu varyantı dolayısıyla artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den Türkiye'ye  bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Türkiye'den 5 ülkeye seyahat kısıtlaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından flaş bir duyuruda bulundu.

Bakan Koca, tedbir ifadesine yer verdiği açıklamada Nu varyantı dolayısıyla artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den Türkiye'ye bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."

Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Türkiye'den 5 ülkeye seyahat kısıtlaması

Berkem Temizel
Gece Editörü
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