SON DAKİKA! Bakan Koca en çok vaka artışı olan illeri sıraladı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, nüfusa göre haftalık vaka sayısında en yüksek artışın görüldüğü kentleri belirtti. İstanbul bu haftada ilk beşte yer alırken Samsun ve Ardahan'da ise pozitif vaka sayılarında azalma görüldü.

Bakan Koca paylaşımında, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde." ifadelerine yer verdi.