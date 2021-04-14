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  3. SON DAKİKA! Bakan Koca en çok vaka artışı olan illeri sıraladı!

SON DAKİKA! Bakan Koca en çok vaka artışı olan illeri sıraladı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, nüfusa oranla haftalık vaka sayısında en yüksek artışa sahip illeri sıraladı. Samsun ve Ardahan'da da azalma görüldüğünü belirten Bakan Koca, "Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde." dedi.

SON DAKİKA! Bakan Koca en çok vaka artışı olan illeri sıraladı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, nüfusa göre haftalık vaka sayısında en yüksek artışın görüldüğü kentleri belirtti. İstanbul bu haftada ilk beşte yer alırken Samsun ve Ardahan'da ise pozitif vaka sayılarında azalma görüldü.

Bakan Koca paylaşımında, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA! Bakan Koca en çok vaka artışı olan illeri sıraladı!SON DAKİKA! Bakan Koca en çok vaka artışı olan illeri sıraladı!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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