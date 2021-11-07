Son dakika! Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı!
Son dakika! Haftalık vaka haritası açıklandı: Karabük yeniden zirvede yer aldı.
Son dakika! Türkiye genelinde 23-29 Ekim'de illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı açıklandı. Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu. Karabük, 534,04 ile yine zirvede.
Bakan Koca paylaşımında "23-29 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.
23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir. pic.twitter.com/X4vjiu7AC8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 7, 2021