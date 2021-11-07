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  3. Son dakika! Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı!

Son dakika! Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı!

Son dakika! Haftalık vaka haritası açıklandı: Karabük yeniden zirvede yer aldı.

Son dakika! Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı!

Son dakikaTürkiye genelinde 23-29 Ekim'de illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı açıklandı. Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu. Karabük, 534,04 ile yine zirvede.

Son dakika! Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı!

Bakan Koca paylaşımında "23-29 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

 

 

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