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  3. Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte illere göre 100 bin nüfusta vaka sayıları

Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte illere göre 100 bin nüfusta vaka sayıları

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, vaka sayısı bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin olduğunu açıkladı. 

Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte illere göre 100 bin nüfusta vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 13-13 Kasım tarihlerindeki 100 bin nüfusta vaka sayılarını gösteren insidans haritasını yayımladı. Bakan Koca paylaşımında,"13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte illere göre 100 bin nüfusta vaka sayıları

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, 13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin; Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin olduğunu açıkladı. 

Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte illere göre 100 bin nüfusta vaka sayıları

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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