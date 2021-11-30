Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte illere göre 100 bin nüfusta vaka sayıları Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, vaka sayısı bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin olduğunu açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 13-13 Kasım tarihlerindeki 100 bin nüfusta vaka sayılarını gösteren insidans haritasını yayımladı. Bakan Koca paylaşımında,"13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı. VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL Bakan Koca, 13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin; Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin olduğunu açıkladı. 13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/6hXgH90ndg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2021 Tayfun Altuntaş Editör fahrettin kocavaka