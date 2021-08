Son dakika | Bakan Koca milyonları rahatlatan açıklamayı yaptı: Kapanma düşünmüyoruz

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, aşılama çalışmaları, salgındaki son durum ve varyantlar hakkında açıklamada bulunarak bilgilendirmede bulundu.

"DELTA VARYANTI YÜZDE 90'I GEÇTİ"

Bakan Koca salgında yaşanan vaka artışını ise çeşitli nedenlere bağlayarak, 'Niye vaka sayılarımız artıyor? Hareketlilik çok arttı ve vatandaş biraz bıktığı için tedbirlere uyum giderek azalmaya başladı. Şu an delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti. Delta Plus da giderek artıyor. Şu an yüksek oranda değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu, varyant değişikliğinin toplumdaki bulaşıcılığın daha yoğunlaştığı anlamına geliyor. Daha önce 1,5 metre ile sağlanan koruma, şimdi ancak 2 metre ile korunabilir durumda. Salgını gündemimizden çıkarmalıyız ama tedbirlere uymalıyız. Tedbirlerle birlikte hayata devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

KAPANMA SORUSUNU YANITLADI

Bakan Fahrettin Koca, 'Yeni dönemde kapanma olacak mı?' sorusuna "Bu yıl salgınla mücadelede kapanma uygulamayı düşünmüyoruz" yanıtını verdi.

Bakan Koca, 2 doz Sinovac aşısı olanların üçüncü doz aşı olması gerektiğini ifade ederken, iki doz BioNTech aşısı olanlara henüz 3. doz zorunluluğu olmadığını kaydetti. Bakan Koca bu konuda, "Ama 7-8 ay sonra koruyuculuğunun azaldığını İsrail'den biliyoruz. Dolayısıyla bizim şu an 3,5- 4 aylık sonuçlar bizim elimizde. Şu ana kadar bir ihtiyaç görünmüyor. Fakat önümüzdeki süreçte, takiple, ne zaman gerekip gerekmediğini de söylemiş olacağız." açıklamasını yaptı.

İKİ DOZ AŞI SONRASI VEFAT EDEN YOK

Bakan Koca, aşı olma konusunda tereddüt yaşayanların akıllarındaki soru işaretini bitirecek bir açıklama yaptı. Bakan Koca, 2 doz aşı olmasına rağmen Kovid-19' a yakalananların sayısında artış olduğu yönündeki iddialara ilişkin olarak şunları söyledi:

"Düşük olduğunu biliyoruz. Örnek olsun diye söyleyeyim; aktif 1 buçuk milyona yakın sağlık çalışanımız var. 1,1 milyon sağlık personeli ve ayrıca hizmet aldığımız temizlik, güvenlik ve benzeri toplam 1 milyon 510 bin kişi… (Son kişiye yapılan aşı sonrası) Aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok. Aşının ne kadar etkili olduğunu göstermek için söylüyorum. Aşısı tamamlamış, vefat eden aktif 1 milyon 510 bin sağlık çalışanı içerisinde bugüne kadar olmadı."

"18 YAŞ ÜSTÜ EN AZ 1.DOZ AŞILANMIŞ KİŞİ SAYISINDA ABD'Yİ GEÇTİK"

Bakan Koca aşılama çalışmalarını da değerlendirerek şunları kaydetti:

"Şu son bir aylık zaman diliminde dünyada nüfus başına en fazla aşılamanın yapılabilir olduğu ilk üç ülkeden biri olduk. Kimi zaman birinci, kimi zaman ikinci, kimi zaman da üçüncü... Dün en az 18 yaş üstü, en az 1. doz aşılanmış kişi sayısında bile ABD'yi geçtik. 2 doz için de zannediyorum iki hafta içinde geçmiş oluruz. Dolayısıyla aşılamada bir sorun yok."

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞIYI KİMLER OLACAK?

Yurt dışına giden vatandaşlara için ek doz aşının gündeme geldiğini belirten Bakan Koca," Ek bir aşı gerekmiyor. Şu ana kadar 3 doz aşıdan - o da inaktif olmak zorunda - İlk 2 dozu inaktifse 3'üncü doz gerekiyor. Çünkü belli bir zaman sonra koruyuculuğun düştüğünü görüyoruz. Eğer yaşlı ve ek hastalığı varsa daha da belirgin düştüğünü görüyoruz." diye konuştu.