SON DAKİKA! Bakan Koca müjdeyi paylaştı! "Şelaleler şehrinden yeni beklentilerimiz var" diyerek güzel haberi duyurdu
SON DAKİKA! Bakan Koca müjdeyi paylaştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karadeniz sahilindeki tüm illerin Mavi kategoriye geçtiğini duyurdu. Düzceilk doz aşı oranında beklenen haberi vererek mavi renge döndü.
SON DAKİKA! Bakan Koca müjdeyi paylaştı! Koronavirüs aşı haritasında Düzce, beklenen aşılama oranına ulaşarak mavi renk statüsüne ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Düzce'ye ilişkin güzel gelişmeyi duyurdu. Bakan Koca, Karadeniz sahilindeki tüm illerin mavi renge döndüğünü açıkladı.
"DÜZCE, İLK DOZ AŞI ORANINDA BEKLENEN HABERİ VERDİ"
Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"DÜZCE, ilk doz aşı oranında beklenen haberi verdi. Karadeniz sahilinde artık tüm illerimiz MAVİ. Şelaleler şehrinden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül’de açılıyor. Şimdi ikinci, üçüncü doz aşı oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler!"
DÜZCE, ilk doz aşı oranında beklenen haberi verdi. Karadeniz sahilinde artık tüm illerimiz MAVİ. Şelaleler şehrinden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül’de açılıyor. Şimdi ikinci, üçüncü doz aşı oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler! pic.twitter.com/JA7pna6dL5— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 3, 2021