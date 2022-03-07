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  4. Son dakika | Bakan Koca paylaştı: 19-25 Şubat haftalık vaka sayıları belli oldu! Zirvedeki il yine Amasya

Son dakika | Bakan Koca paylaştı: 19-25 Şubat haftalık vaka sayıları belli oldu! Zirvedeki il yine Amasya

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide vaka sayılarını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından yayımladı. En çok vaka 1686, 69 ile Amasya'da, en az vaka ise 58,46 ile Van'da görüldü.

Son dakika | Bakan Koca paylaştı: 19-25 Şubat haftalık vaka sayıları belli oldu! Zirvedeki il yine Amasya

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda  19-25 Şubat arasında 100 bin kişi içinde haftalık vaka sayılarını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında, " 19-25 Şubat arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı. 

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VAKA SAYILARI EN ÇOK ARTAN 10 İL BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan illerin Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta ve İstanbul olduğunu açıkladı. 

Son dakika | Bakan Koca paylaştı: 19-25 Şubat haftalık vaka sayıları belli oldu! Zirvedeki il yine Amasya

Bölge Gündem Editör Ekibi
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