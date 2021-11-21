Hülya Avşar'ın itirafının yankıları sürüyor! Tanju Çolak'ın eşi Aysu Çolak'tan beklenmedik hamle! Boşanıyorlar mı?Aşk hayatındaki hareketlilikle annesini geçen Oğulcan Engin, Miray Daner ile ilk kez el ele görüntülendi!Son dakika! Mit ve Katar istihbaratından ortak operasyon! Libya'daki 7 Türk vatandaş kurtarıldı!Günlerdir haber alınamıyordu! Çinli tenisçi Peng Shuai 19 gün sonra ortaya çıktı!Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte, il il vaka sayıları21 Kasım 2021 günün spor manşetleri | Dev derbiye saatler kaldı!Kadir İnanır hastaneye mi kaldırıldı? Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?Elçin Sangu'dan bomba Kiralık Aşk itirafı! Acımasız açıklamalarda bulundu: "Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah"14 ülkeye yayıldı bile! Eğer yeterli tedbir alınmazsa yeni bir pandemi yaşanabilir! Doç. Dr. Ümit Savaşçı: "Kuş gribi, koronavirüse göre daha bulaşıcı ve öldürücü"Fatih Terim'in gözü derbide! Sahaya çıkaracağı kadroyu belirledi!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte, il il vaka sayıları

Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte, il il vaka sayıları

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "6-12 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." diyerek yeni koronavirüs haritasını paylaştı.

Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte, il il vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir koronavirüs açıklaması geldi. Bakan Koca, son korona vaka haritasını paylaştı.

VAKA SAYISI İL BAZINDA NE?

Bakan Koca "6-12 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.

Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte, il il vaka sayıları

İşte o paylaşım...

Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte, il il vaka sayıları

VAKA SAYISI EN FAZLA ARTAN 10 İL!

Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan illeri de "6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın." sözleriyle açıkladı.

Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte, il il vaka sayıları

TÜRKİYE'DE SON 24 SAAT

Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 352 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 163 oldu.

​​​​​​​Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte, il il vaka sayıları​​​​​​​

AŞILAMA ORANLARI!

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,57, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,26 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 272 bin 284 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte, il il vaka sayıları​​​​​​​

EN DÜŞÜK AŞILAMA ORANI ŞANLIURFA'DA

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT