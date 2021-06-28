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  3. Son dakika | Bakan Koca sosyal medya hesabında paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

Son dakika | Bakan Koca sosyal medya hesabında paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını sosyal medya hesabında paylaştı.

Son dakika | Bakan Koca sosyal medya hesabında paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını sosyal medya hesabında paylaştı.

Vaka sayılarındaki düşüş hızının azaldığını ifade eden Bakan Koca, bu durumun normalleşmeye engel olmadığını sözlerine ekledi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım."

Son dakika | Bakan Koca sosyal medya hesabında paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

Son dakika | Bakan Koca sosyal medya hesabında paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; vaka sayısı en çok azalan iller Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat.

Bakan Koca açıklamasında "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat. Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Bakan Koca sosyal medya hesabında paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

Son dakika | Bakan Koca sosyal medya hesabında paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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