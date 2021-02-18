Son dakika... Bakan Koca, vaka sayısı artan ve azalan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz haftaya göre vaka sayıları artan ve düşen illeri açıkladı.

Tedbir ve kısıtlamalara uyum ile birlikte aşının en büyük gücümüz olduğunu dile getiren Koca, vaka sayıları artan ve azalan illerin adını saydı. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl.