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  3. Son dakika | Bakan Koca'dan Bahçeli'ye tebrik mesajı

Son dakika | Bakan Koca'dan Bahçeli'ye tebrik mesajı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Devlet Bahçeli'yi partisinin 13. Olağan Genel Kurultayında yeniden genel başkanlığa seçilmesi vesilesi ile tebrik etti.

Son dakika | Bakan Koca'dan Bahçeli'ye tebrik mesajı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Devlet Bahçeli'yi partisinin 13. Olağan Genel Kurultayında yeniden genel başkanlığa seçilmesi vesilesi ile tebrik etti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Devlete ancak milli bir şuurla ve kararlılıkla hizmet edilebilir. Bu milli ve kararlı duruşu her zaman sergileyen Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’yi partisinin 13. Olağan Genel Kurultayında yeniden genel başkanlığa seçilmesi vesilesi ile tebrik ediyorum."

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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