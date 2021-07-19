Son dakika | Bakan Koca'dan 'bayram' paylaşımı: ülkemizin her bir insanının Bayramını kutluyorum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'na girerken en az bir doz aşı yaptıranlarının sayısının 39 milyonun üzerinde olduğunu belirtti.

Bakan koca, aşı olanların, ev ev dolaşıp aşı yapanların, tüm büyüklerin ve insanımızın Kurban Bayramı'nı kutllayarak paylaşımını noktaladı.

Paylaşımında bir videoya da yer veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Yeri geldi tarlalara gittik. Köy bahçelerinde, kent meydanlarında buluştuk. Şimdi bayrama girerken, en az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonun üzerinde. Aşı olanların, ev ev dolaşıp aşı yapanların, büyüklerimizin, ülkemizin her bir insanının Bayramını kutluyorum."