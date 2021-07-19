Son dakika | Bağdat'ta pazar yerinde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı varSon dakika | Bakan Koca'dan 'bayram' paylaşımı: ülkemizin her bir insanının Bayramını kutluyorumÇılgın Sayısal Loto sonuçları 19 Temmuz 2021 Pazartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranıBakanlıktan izin alındı! Rusya'da dördüncü koronavirüs aşısı yoldaFenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı özeti izle 4-1 | Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı farklı geçtiFenerbahçe 4-1 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU19 Temmuz 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | Bakan Koca'dan aşı paylaşımı: 20 milyonu geçti!Hüseyin Eryüksel kimdir? Nereli? | Akhisarspor eski Başkanı Hüseyin Eryüksel neden öldü?Akhisarspor'un eski başkanı Hüseyin Eryüksel hayatını kaybetti!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Son dakika | Bakan Koca'dan 'bayram' paylaşımı: ülkemizin her bir insanının Bayramını kutluyorum

Son dakika | Bakan Koca'dan 'bayram' paylaşımı: ülkemizin her bir insanının Bayramını kutluyorum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Yeri geldi tarlalara gittik. Köy bahçelerinde, kent meydanlarında buluştuk. Şimdi bayrama girerken, en az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonun üzerinde. " ifadelerine yer vererek herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'na girerken en az bir doz aşı yaptıranlarının sayısının 39 milyonun üzerinde olduğunu belirtti.

Bakan koca, aşı olanların, ev ev dolaşıp aşı yapanların, tüm büyüklerin ve insanımızın Kurban Bayramı'nı kutllayarak paylaşımını noktaladı.

Paylaşımında bir videoya da yer veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Yeri geldi tarlalara gittik. Köy bahçelerinde, kent meydanlarında buluştuk. Şimdi bayrama girerken, en az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonun üzerinde. Aşı olanların, ev ev dolaşıp aşı yapanların, büyüklerimizin, ülkemizin her bir insanının Bayramını kutluyorum."

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT