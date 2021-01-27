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  3. Bakan Koca: 75 yaş üzeri büyüklerimiz yarından itibaren randevu alarak aşı olabilecekler

Bakan Koca: 75 yaş üzeri büyüklerimiz yarından itibaren randevu alarak aşı olabilecekler

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bilim Kurulumuzda aşı programını ve öncelikli grupların durumunu değerlendirdik. Mutasyonun salgının seyrine etkisi ve salgının ülkemizdeki seyri gündemimizdeydi." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca: 75 yaş üzeri büyüklerimiz yarından itibaren randevu alarak aşı olabilecekler

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bilim Kurulumuzda aşı programını ve öncelikli grupların durumunu değerlendirdik. Mutasyonun salgının seyrine etkisi ve salgının ülkemizdeki seyri gündemimizdeydi." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca, sonraki yaptığı paylaşımda "Bilim Kurulumuzun önerisiyle yarından itibaren 75 yaş üzeri büyüklerimiz randevu alarak aşı olabilecekler. Büyüklerimizi daha iyi koruyabilecegiz." ifadelerine yer verdi. Bakan Koca, "Salgının tüm dünyaya bir kişiden yayıldığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Salgın süresince zorlu bir mücadele verdik ve tüm milletimiz çok yoruldu. Bu emeklerin karşılığını almaya çok yaklaştığımız ortadadır." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası flaş açıklama

Berkem Temizel
Gece Editörü
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