Son dakika | Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşı Francisco Bustillo ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu basın toplantısında BBC'de yer alan Türkiye'de göçmenler için iltica merkezi kurulacağına ilişkin haber hakkında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, BBC'nin de sildiği haber hakkında paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"(BBC'de çıkan Türkiye'de göç merkezi iddiası kurulacak haberi) Haberde bahsedilen sözler; Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı tarafından hiçbir şekilde söylenmemiş sözler. BBC Türkçe, özür diledi, haberi düzeltti, bu bir erdemdir.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN MUHALEFET PARTİLERİ BU DURUMA DÜŞMEMELİ"

Bu süreçte biz de bir açıklama yaptık, böyle bir şeyin gündeme gelmediğini, gelse de kabul etmeyeceğimizi söyledik. Bazı muhalefet partileri bunu gerçekmiş gibi gündeme getirip bakanlığımız ve ülkemize saldırdı. Ben buna üzüldüm. Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalefet partileri bu duruma düşmemeli. Bu kadar rencide edici bir durum olmamalı. Bunu muhalefet teyit edebilir mi, kolayca edebilir. Burada görev yapanların kolayca bilgiye ulaşabilecek yetenekleri var. Yoksa bakanlığımıza sorabilirlerdi. Hadi ben bir siyasiyim, bana sormayabilirler, Londra Büyükelçimize sorabilirlerdi. Sormadılar diyelim, İngilizlere sorabilirlerdi.

"İNGİLTERE, HABERİ YAPAN BBC REDDEDİYOR"

BBC Türkçe paylaşımını sildi, o genel başkanların paylaşımları duruyor. Bunu nasıl izah edeceğiz. Wallace da bir açıklama yapmış, spekülasyon diyor. Buraya girerken gördüm. İngiltere, haberi yapan BBC reddediyor.

KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanlığı düzeltti diye bize saldırıyor. Yalanı ortaya çıktı diye Dışişleri Bakanlığı'na saldırıyor. Dışişleri Bakanlığı 500 yıllık geçmişi ile dünyanın saygı duyduğu diplomatları ile saygı duyulan bir kurumdur. Bizim Dışişleri Bakanlığı'mıza 'Ne hale geldi' diyen kişi Cumhuriyetin kuruluşundan beri olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne hale getirdiğini görüyoruz.

Bizden ne bilgi istiyorsanız biz size veririz. Dürüst olun, samimi olun. Amaç bilgi edinmek değil, yalan üzerinden saldırmak. Bunu yangında da, selde de gördük.

Detaylar gelecek...