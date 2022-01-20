Son dakika | Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Güney Kıbrıs Yönetimine PKK/PYD uyarısı: Bedelini ödetiriz, ateşle oynamasınlar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin terör örgütü PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesine ilişkin olarak," Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Ateşle oynamasınlar" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu Yunanistan ve Rum kesiminin kıta sahanlığı ihlali yaptığını dile getirerek," Bizim kıta sahanlığımıza yönelik son bir yılda Yunanistan’ın ve Rum kesiminin 9 defa ihlal girişimi oldu. Son girişim bu sabah oldu tabii hiçbirisinde başarılı olamadılar." dedi.