SON DAKİKA| Bakan Murat Kurum "Müsilajla ilgili aldığımız kararları pazar günü milletimizle paylaşacağız"

SON DAKİKA haberi... Marmara Bölgesi'nin kabusu olan ve deniz hayatını tehdit eden deniz salyası hakkında açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum acil eylem planı hazırladıklarını ifade etti.

"BÜYÜK BİR SORUN HALİNE DÖNÜŞTÜ"

Bakan Kurum, Marmara Denizi'nde sıkça görülmeye başlayan ve büyük bir sorun haline dönüşen musilaj olayı ile ilgili değerlendirme yaptı ve "Atılması gereken tüm adımları atacağız. Alınan kararları Pazar günü milletimizle paylaşacağız" dedi.

MARMARA İÇİN ÇALIŞTAY HAZIRLIĞI

Marmara'yı etkisi altına alan deniz salyası, deniz yaşamını tehdit ediyor. Marmara Denizi'nde yaklaşık 4 aydır etkisini sürdüren deniz salyası (müsilaj) nedeniyle avlanmaya ara verilirken, tedirgin bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorununa ilişkin açıklamalarda bulunarak, bakanlığın devreye girdiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı ayrıca "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara'daki deniz salyası sorunuyla ilgili 4 Haziran'da çalıştay düzenleyecek. Alınacak önlemler ve izlenecek yol haritası belirlendi. Marmara Denizi'ne özel koruma eylem planının ayrıntılarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum paylaşacak." açıklamalarında bulundu.