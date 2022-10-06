Son dakika | Bakan Nebati duyurdu! Et ve süt üreticileri için güzel haber: TMO, uygun fiyatlı arpa ve mısır satacak

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısının Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini anımsattı.

Bakan Nebati paylaşımında, "Toplantı kapsamında, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığından toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

Öte yandan süt ve et üreticileri artan maliyetler nedeniyle hükümetten çözüm beklediklerini ifade etmişti. Söz konusu adımın yansımasının piyasaya nasıl etki edeceği de merak konusu oldu.