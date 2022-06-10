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  3. Son dakika! Bakan Nebati duyurdu! "Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek"

Son dakika! Bakan Nebati duyurdu! "Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek"

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir." dedi.

Son dakika! Bakan Nebati duyurdu! "Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek"

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son günlerde Türk Lirasına ilişkin yaptığı açıklamalarla vatandaşa umut olmaya devam ediyor. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da yine Türk Lirası'nın değer kazanacağının altını çizdi. 

Son dakika! Bakan Nebati duyurdu! Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek

İşte Bakan Nebati'nin paylaşımında yer alan ifadeler;

"Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir.

Son dakika! Bakan Nebati duyurdu! Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek

Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkânı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır. Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek."

Son dakika! Bakan Nebati duyurdu! Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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